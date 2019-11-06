Миллионер без копейки: назначен новый глава Харьковской области

Пограничную с Россией Харьковскую область возглавил соратник друга Януковича, 34-летний адвокат Алексей Кучер.

Его представил президент Украины Владимир Зеленский, который 6 ноября находится с визитом в Харькове. "Пока поздравляем, а потом посмотрим по результатам", - сказал он.

Своими основными направлениями работы Кучер назвал привлечение инвестиций, решение проблем экологии и борьбу с коррупцией.

Зеленский представил Кучера скриншот видео

Кучер ранее подал декларацию в качестве кандидата в руководители Харьковской облгосадминистрации, после чего вспыхнул скандал. Как оказалось, адвокат с миллионным состоянием, квартирами, дорогими часами, автопарком официально за прошлый год не заработал ни копейки.

Алексей Кучер Facebook Кучера

Что не так с декларацией главы ОГА:

за 2018 год Кучер с супругой не задекларировали никаких доходов , хотя он активно защищал не самых бедных харьковчан;

в декларации чиновника – биткоинов на 15 млн грн. Это "теневая валюта", которую невозможно проследить , которая скрыта от государства, налогов и банков;

семья Кучера не хранит ни копейки в банках , все сбережения – наличка, криптовалюта, которую невозможно проверить;

молодой адвокат задекларировал предметы роскоши на миллионы гривен , откуда он взял на них деньги – неизвестно;

в прошлом году у Кучера появился новый автомобиль, но ни расходов на него, ни подарков он не задекларировал.

Алексей Кучер — адвокат, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Окончил педагогический университет имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание" и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность "Правоведение"). Адвокатскую лицензию получил в 2011 году. Работал в суде и прокуратуре, до последних парламентских выборов проживал в Харькове.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Кучер оказался в политике, о его дружбе с соратником Пшонки и любви к России.

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