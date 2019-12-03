Кто заменит Трубу? Названы претенденты на должность

На пост исполняющего обязанности главы Государственного бюро расследования, вместо уволенного Романа Трубы, есть четыре кандидата.

Об этом в Facebook сообщил юрист, основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов.

По его сообщению, одним из кандидатов может быть заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов. Также и.о. может стать народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Леменов добавил, что прокурор из Николаевской области Александр Белоус также является кандидатом на должность и.о. главы Бюро.

Также одним из кандидатов есть экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Роман Труба BBC.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

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