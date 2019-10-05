Кто заменит для Украины Волкера: названо имя

Спецпредставителем США по Украине может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои американские источники. По информации издания, бывшего сотрудника спецслужбы рассматривали в качестве посла США в Киеве, но после отставки спецпредставителя Курта Волкера ситуация изменилась.
На данном этапе идут консультации, но решение может быть принято уже в ближайшее время. Напомним, Курт Волкер подал в отставку неделю назад. Это произошло после того, как была обнародована жалоба неназванного сотрудника американских спецслужб.
Курту Волкеру же пришлось покинуть свою должность из-за скандала
В ней говорится о том, что Белый дом пытался закрыть доступ к скандальной стенограмме телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Там в частности упоминается и сам Волкер. Стоит отметить, что последние недели Украина стал топ-темой американской политики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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