Кто заменит для Украины Волкера: названо имя

Спецпредставителем США по Украине может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои американские источники. По информации издания, бывшего сотрудника спецслужбы рассматривали в качестве посла США в Киеве, но после отставки спецпредставителя Курта Волкера ситуация изменилась.

На данном этапе идут консультации, но решение может быть принято уже в ближайшее время. Напомним, Курт Волкер подал в отставку неделю назад. Это произошло после того, как была обнародована жалоба неназванного сотрудника американских спецслужб.

Курту Волкеру же пришлось покинуть свою должность из-за скандала

В ней говорится о том, что Белый дом пытался закрыть доступ к скандальной стенограмме телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Там в частности упоминается и сам Волкер. Стоит отметить, что последние недели Украина стал топ-темой американской политики.

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