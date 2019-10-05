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5 октября • обновлено в 11:50
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Кто заменит для Украины Волкера: названо имя

1.7т Читать материал на украинском

Спецпредставителем США по Украине может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои американские источники. По информации издания, бывшего сотрудника спецслужбы рассматривали в качестве посла США в Киеве, но после отставки спецпредставителя Курта Волкера ситуация изменилась.

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На данном этапе идут консультации, но решение может быть принято уже в ближайшее время. Напомним, Курт Волкер подал в отставку неделю назад. Это произошло после того, как была обнародована жалоба неназванного сотрудника американских спецслужб.

Курту Волкеру же пришлось покинуть свою должность из-за скандала

Курту Волкеру же пришлось покинуть свою должность из-за скандала

В ней говорится о том, что Белый дом пытался закрыть доступ к скандальной стенограмме телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Там в частности упоминается и сам Волкер. Стоит отметить, что последние недели Украина стал топ-темой американской политики.

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Тема
Политические скандалы в США
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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