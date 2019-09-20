Кто блокировал ликвидацию неприкосновенности: список "слуг народа"

44 народных депутата от партии "Слуга народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожения "поправок Лозового".

Об этом заявил в своем блоге на "Украинской правде" председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Хотя нардепы исключили из Конституции норму об иммунитете, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата.

"Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно. А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно разрешение Рады?" – отметил Шабунин.

Партия "Слуга народа" Скриншот видео

Он предположил, что часть монобольшинства хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность, не смотря на то, что Зеленский обещал ее отменить.

"Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового. Все это было в проваленному "слугами" законопроекте", — написал Шабунин.

Провалили голосование не только 44 "слуги народа", но и фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Опоблока" полным составом.

"Часть депутатов уверяют, что запутались и поверили, что прослушивать их будут без решения суда. Большей глупости трудно и представить. Прослушка возможна только с разрешения суда!", — отметил Шабунин.

Список депутатов, которые не поддержали законопроект №1009:

Аликсийчук А.В.

Березин М.Ю.

Богданец А.В.

Васильев И.В.

Васильковский И.И.

Володина Д.А.

Горенюк А.А.

Грищук Р.П.

Диденко Ю.А.

Забуранная Л.В.

Кириченко Н.А.

Кицак Б.В.

Колев А.В.

Кузьминых С.В.

Микиша Д.С.

Негулевський И.П.

Пашковский М.И.

Рублев В.В.

Саладуха О.В.

Скороход А.К.

Тарасов А.С.

Ткаченко А.Н.

Фрис И.П.

Чернев Е.В.

Шол М.В.

Аллахвердиева И.В.

Андреевич З.М.

Безгин В.Ю.

Василевская-Смаглюк А.Н.

Герасименко И.Л.

Грищенко Т.М.

Драбовский А.Г.

Иванисов Р.В.

Ковальчук А.В.

Костин А.Е.

Ляшенко А.А.

Мариковський А.В.

Марченко Л.И.

Матусевич О.Б.

Репина Е.А.

Савченко А.С.

Соломчук Д.В.

Тимофийчук В.Я.

Чернявский С.М.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада в четверг, 29 августа, на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Таким образом, с 1 января 2020 года, чтобы привлечь депутата к уголовной или административной ответственности, не нужно будет разрешение Рады. Однако, оно всё еще понадобится для прослушки или обыска нардепов.

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