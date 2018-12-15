МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Кто возглавит единую церковь Украины: рассекречен документ

12.3тЧитать материал на украинском

Новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Это прописано в начальном варианте проекта устава Церкви, передает "УП". Документ предполагает, что титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Новости
Объединительный Собор: выяснилась схема выборов главы единой УПЦ

Кто возглавит единую церковь Украины: рассекречен документ

"24"

Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

При этом уточняется, что правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Отметим, что предстоятель Киевского патриархата Филарет прибыл для участия в Соборе. Он сменил свой белый "партиарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук.

Кто возглавит единую церковь Украины: рассекречен документ

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.

Место
Украина
Теги
УПЦ КПУПЦ МП
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
47
6
Смешно
17
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
"Церковь" в кавычки берите нацисты, как и ваша "конституция". Не признанное стадо бандер "укроино"))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
вот и наскакали "независимость". собственного патриархата не будет, будет митрополит, подчиняющийся стамбульскому патриарху.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.!!!.... Бу -а-га-га-га!!!! Вот вам и нэзалжэна цэрква!!!! "Патриарха" вашего фальшивого ,уже разжаловали в митрополиты Не удивлюсь , если через пару недель он начнет требовать нэзалэжности вид "Костантынополю"(читай Стамбула) В общем всё как всегда , требовали независимости получили полную зависимость и подчинение стамбульским попам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Семёнов Александр, не тошни, гундяевский сектант, в православной церкви греческого обряда в патриархи без одобрения греков могут лезть только самозванцы в попытке у греков православие отдать, оно вас и выдало, касапская кликуша)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги