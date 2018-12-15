Кто возглавит единую церковь Украины: рассекречен документ

Новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.
Это прописано в начальном варианте проекта устава Церкви, передает "УП". Документ предполагает, что титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.
Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.
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Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.
При этом уточняется, что правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.
Отметим, что предстоятель Киевского патриархата Филарет прибыл для участия в Соборе. Он сменил свой белый "партиарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук.
Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.
Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.