Кто возглавит единую церковь Украины: рассекречен документ

Новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Это прописано в начальном варианте проекта устава Церкви, передает "УП". Документ предполагает, что титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

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Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

При этом уточняется, что правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Отметим, что предстоятель Киевского патриархата Филарет прибыл для участия в Соборе. Он сменил свой белый "партиарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.