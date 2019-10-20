Короткое сообщение в фейсбуке Дарки Олифер вызвало прилив энтузиазма у некоторых искренних сторонников суверенной Украины. Этот текст был даже расценен как очевидный признак кардинального поворота украинской власти от навязанной ей капитулянтской парадигмы "воссоединения" к суверенной политике. Представляется, что такая оценка, как минимум, преждевременна.

Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, бывшего президента Украины, а ныне представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), рабочем органе по решению оперативных вопросов конфликта на Донбассе, в своем сообщении от 15 октября рассказала о требованиях, выдвинутых украинской делегацией на последней встрече ТКГ.

Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

- роспуск квазигруппировок "Л/ДНР",

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы;

- выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

К сожалению, пока нет ни одного признака того, что текст Д.Олифер действительно свидетельствует о каком-либо изменении позиции В.Зеленского и его администрации по отношению к конфликту на Донбассе, российской агрессии и его очевидным намерениям объединить Украину с ОРДЛО.

Почему?

Дарка Олифер (при всем к ней уважении) – по своему политическому весу даже не Леонид Кучма. Тем не менее даже бывший президент Украины недавно был вынужден изменить свою позицию на прямо противоположную. Еще 18 сентября он, как известно, заявил, что не подпишет формулу Штайнмайера. А уже 1 октября, очевидно, под давлением нынешней президентской администрации, был вынужден это сделать.

Поэтому теперь, после такого болезненнного опыта, даже если те требования, какие обнародовала Олифер, озвучил бы сам Кучма, у нас были бы основания сомневаться и подождать некоторого, возможно, даже не очень длительного, времени, чтобы убедиться в том, что такая позиция не будет вскоре дезавуирована.

Но Кучма ничего публично не сказал. А Олифер – даже не Кучма.

Тем более, что также промолчал министр иностранных дел Вадим Пристайко. И дипломатический помощник президента Андрей Ермак. И руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Что же касается самого украинского президента, то во время своего пресс-марафона за несколько дней до сообщения Олифер, а именно 10 октября, Зеленский ничего похожего не говорил. А если и говорил, то, скорее, прямо противоположное. И о формуле Штайнмайера, и о минских соглашениях, и о нормандском формате. После 15 октября Зеленский по данным вопросам не высказывался.

Поэтому если кому-то и верить в данный момент, то из двух вариантов – сообщения Д.Олифер, с одной стороны, и гробового молчания Л.Кучмы, А.Ермака, А.Богдана и В.Зеленского, с другой, – доверия больше вызывает гробовое молчание лиц, облеченных реальной политической властью. Что свидетельствует скорее об отсутствии изменений в позиции украинской власти.

Более того, если внимательно присмотреться к тексту, опубликованному Олифер, то следует признать, что он имеет очевидные признаки несерьезного троллинга. Достаточно обратить внимание на самый первый пункт "требований украинской стороны" – "роспуск квазигруппировок "Л/ДНР"".

Возникают естественные вопросы: Какой роспуск? Кем? Какими силами? С какой стати эти квазигруппировки и/или Путин будут выполнять это требование? И т.д.

Любой человек, мало-мальски знакомый с проблемой, понимает, что распустить "квазигруппировки "Л/ДНР"" возможно только в результате слаженной и успешной боевой работы ВСУ и украинских добробатов. Что однако в ближайшее время не представляется реалистичным в силу очевидных причин.

Поэтому выдвижение такого требования, а тем более его обнародование и особенно привлечение к нему особого внимания кремлевскими медиа имеют, похоже, только одну цель – попытаться успокоить патриотическую общественность Украины, а также ее друзей по всему миру в том, что капитуляция Украины перед Путиным якобы не осуществляется. Но именно эта операция прикрытия, довольно топорно исполняемая сейчас "в четыре руки" – Киевом и Кремлем, как раз и выглядит скорее подтверждением того, что капитуляция как раз и идет полным ходом. Только теперь еще и с привлечением московских телеканалов.

То, что Путин серьезно обеспокоился растущим сопротивлением украинского общества капитуляции и потому решил подыграть украинскому президенту, свидетельствуют и распространяемые в последнее время слухи, будто бы "жесткого" Б.Грызлова на посту российского представителя в ТКГ сменил более "мягкий" Д.Козак.

Интерес Путина в капитуляции Украины совершенно очевиден. Но возникает вопрос: а зачем она Зеленскому?

О планах Зеленского подписать формулу Штайнмайера общественность узнала в начале сентября – вскоре после успешного обмена заключенными и заложниками. Было ли именно это событие поворотным?

Один из наиболее внимательных наблюдателей за украинскими событиями Влад Сокор предположил, что перелом в настроениях Зеленского мог произойти в результате драматического телефонного разговора последнего с Путиным 7 августа, вызванного гибелью четырех украинских военнослужащих.

Однако документы, опубликованные на днях "Новым временем", позволяют отнести принятие принципиальных решений украинской стороной в этой сфере, как минимум, еще на месяц ранее.

Журнал обнародовал, в частности, письмо руководителя офиса президента А.Богдана представителю Украины в ТКГ Л.Кучме от 16 июля 2019 года, в котором Богдан информирует Кучму о состоявшейся 12 июля в Париже встрече дипломатических советников лидеров Украины, Германии, России, Франции и о достигнутых на этой встрече договоренностях по осуществлению сторонами следующих шагов:

- особый статус ОРДЛО,

- формула Штайнмайера,

- амнистия,

- местные выборы.

Публикация этих документов, во-первых, показывает, чем отличается реальная политика (письмо руководителя ОП наряду с соглашением дипломатических советников лидеров нормандской четверки, информирующее представителя Украины в ТКГ о принятых к безусловному исполнению последним принятых вышестоящими инстанциями решений) от довольно неловкой пропагандистской уловки (публикация в фейсбуке пресс-секретаря представителя в ТКГ).

Во-вторых, этот документ свидетельствует о том, за чьими именно комментариями надо следить, чьи решения надо отслеживать, чтобы адекватно понимать политику нынешней украинской власти. Это дипломатический советник Владимира Зеленского Андрей Ермак и руководитель офиса президента Андрей Богдан. Именно они, а не Дарка Олифер, Леонид Кучма или министр иностранных дел Вадим Пристайко (при всем к ним уважении), определяют сегодня внешнюю политику Украины.

В-третьих, документ свидетельствует о том, что решение о капитуляции Украины ее руководством было принято не в октябре, не в сентябре, даже не в августе, а, как минимум, в начале июля.

Наконец, документ подтверждает, что решение о капитуляции Украины было принято не под давлением Путина, не в результате шантажа или угроз с его стороны, а самой украинской властью – совершенно самостоятельно.

Естественно, среди ряда возникающих в этой связи закономерных вопросов (Почему именно они? Почему именно тогда?) выделяется самый главный из них: Зачем?

Зачем Богдану, Ермаку, Зеленскому понадобилась капитуляция Украины перед Путиным?

Просмотр информационных сообщений накануне встречи дипсоветников в Париже 12 июля позволил обнаружить интервью Игоря Коломойского "Новому Времени" от 4 июля 2019 года, в котором он называет кофликт на Донбассе внутренним гражданским, настаивает на выполнении Минских соглашений в части проведения там местных выборов без предварительного вывода российских войск.

ИК: — А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? НВ: — Российская агрессия. — Да, конечно. — Да, конечно. — Это внутренний гражданский конфликт. — Инспирированный Россией. — Никем не инспирированный, никакой Россией... ...у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы... — А почему мы Минские соглашения не выполняем? Почему мы выборы там не проводим. Там же написано черным по белому… — Как провести выборы там? — Хотите покажу, что написано в Минских соглашениях в 3-м или 2-м пункте? — Я знаю, что написано в Минских соглашениях. — Проведение выборов. А что Петька [Порошенко] орал? — Надо чтобы войска ушли, а только после этого что-либо проводить. — Минуточку. Он подписывал Минские соглашения. Это международный документ. Он там что подписал? Что он проводит выборы, а после этого, на следующий день, начинается вывод войск, передача контроля границы. Передача контроля границы — это и есть вывод российских войск. Не может украинскую границу контролировать Украина, а внутри будут российские войска стоять. Следовательно, то, что он подписал, — он подписал, что будут проведены выборы, а передача контроля над границей никогда не закончится. Хотя там сроки стоят. Поэтому у меня есть вопрос: а мы хотим, чтобы выполнились Минские соглашения? Или мы хотим на этом пиариться и зарабатывать деньги, и бизнесом заниматься. Давайте вернемся к войне на Донбассе. Договорим по Минским соглашениям. — Нет. — Почему нет? Не хотите?...

Новости Почка Штайнмайера и формула Штрейкбрехера

Коломойский также фактически подтвердил, что накануне он встречался с Зеленским в неформальном формате и также регулярно общается с ним по телефону.

— ...Созваниваетесь ли вы с Зеленским, переписываетесь?

— Иногда, редко.

— И уже сейчас, когда он президент?

— Да, иногда.

— Была личная встреча?

— Нет. Из-за вас же, опять же, не было. Из-за Миши Ткача.

— С Ахметовым же президент встречался, с Пинчуком встречался.

— Официальной встречи у меня с ним не было.

Еще более определенно И.Коломойский высказался по этим вопросам 14 сентября 2019 г. во время конференции YES:

Корр.: Вадим Пристайко сказал, что якобы выборы на оккупированной территории могут пройти вместе с местными выборами на всей территории Украины. Как вам такой вариант реинтеграции?

ИК: Нормально. Я считаю, что не надо бояться там выборов. Более того, я считаю, что даже если там присутствуют эти самые "зеленые человечки" или иностранные войска, но тем не менее это не мешает нам проводить там свои выборы. Я думаю, Зеленский получит там 80 процентов.

Корр.: Вы уверены, что там будет свободное волеизъявление, когда люди находятся...?

ИК: Сто процентов.

https://www.youtube.com/watch?v=4sy9FGDPq4M&feature=youtu.be

Позиция И.Коломойского примечательна не только тем, что теперь он называет гражданской войной российскую агрессию, для сопротивления которой он в 2014 году первым начал формировать добровольческие батальоны. И даже не тем, что сейчас он настаивает на проведении "выборов" в ОРДЛО, к тому же утверждая, что они будут "на 100% свободными". Пожалуй, самое любопытное заключается в том, что Коломойский полагает, что Зеленский получит в ОРДЛО 80% голосов.

На первый взгляд кажется, что расчет Коломойского не совсем обоснован, поскольку на парламентских выборах 21 июля 2019 г. в неоккупированных частях Донецкой и Луганской областях победу одержала "Оппозиционная платформа за жизнь" (43% и 50% голосов соответственно). Следовательно, в оккупированных частях этих областей (даже если предположить такое маловероятное событие, как свободные выборы) если у кого-то и есть шанс на победу, то "в лучшем случае" только у ОПЗЖ. Хотя скорее всего там будут совсем другие "партии", точнее: местные ОПГ.

Но еще более примечательна фраза Коломойского, согласно которой Зеленский на выборах получит 80%. Конечно, слово "Зеленский" в ней можно интерпретировать лишь как синоним партии "Слуга народа". Но можно понять и не как синоним, а как собственное имя возможного (ожидаемого) участника будущих выборов. Но с такой фамилией участвовать можно в выборах только одного типа – президентских. И если это так, то комментарий Коломойского относится не столько к предполагаемым "местным выборам" в ОРДЛО в 2020 году, сколько к президентским выборам в Украине в 2024 году. На которых, по мнению Коломойского, может участвовать кандидат по фамилии Зеленский. И если это так, то тогда развернувшаяся перед нашими глазами энергичная кампания по присоединению к Украине ОРДЛО приобретает совершенно другую окраску.

Оставим на минуту в стороне сам факт предвыборных обещаний Зеленского весны 2019 года о том, что он избирается только на один президентский срок. Тогда, как известно, он давал немало обещаний, многие из которых, как стало ясно после его избрания, он не собирается выполнять.

Оставим в стороне даже обнаружившуся очевидную цепочку передачи информации, оперативно трансформирующейся в политические решения: Коломойский – Зеленский – Ермак – Богдан – все остальные (Кучма, Пристайко и т.д.).

Важнее другое.

Очевидно, что либо люди вокруг Зеленского, либо Зеленский вместе со своим окружением сразу же после победы на президентских выборах серьезно задумались о дальнейшем продолжении удачного для них "политического банкета" и за временными горизонтами нынешнего президентского срока. В этом случае, естественно, встает вопрос о дополнительных резервах избирательного ресурса для своей политической силы на будущих выборах всех уровней – местных, парламентских, президентских. Очевидно, что этот ресурс они нашли среди жителей ОРДЛО.

Похоже, что в политико-идеологическом плане Зеленский и его окружение идентифицируют самих себя как противников оранжевых и как очевидных наследников бело-голубых. Опьянение большинства украинских избирателей имиджем Зеленского, принесшее ему победу на выборах в 2019 году, полагают они, через 5 лет может пройти.

И тогда традиционнно размежевание Украины на два политических лагеря – оранжевых и бело-голубых – вновь со всей силой заявит в ходе любых будущих выборов. Строго говоря, это размежевание Украины на два политических лагеря сохранилось и в 2019 году, но оно оказалось замаскированным феноменом электоральных побед Зеленского и его партии. Если из результатов парламентских выборов 2019 года вычесть результаты партии "Слуга народа" (карта первых мест в округах без "Слуги народа", подготовленная Александром Киреевым), то традиционный политический раскол Украины на два политических лагеря проявляется в полной мере.

Поэтому, похоже, в очередной раз в Украине мы становимся свидетелями попыток решения вопросов власти, так сказать, "структурными методами".

Так, в 2004-2014 годах практически равное разделение украинского электората на оранжевых и бело-голубых привело к жесткому политическому противостоянию, при котором малейшее колебание политического маятника в ту или другую сторону приводило проигравшую сторону не только к политическому поражению, но и к тюремному заключению ее лидеров (Ю.Тимошенко, Ю.Луценко). Вывод, которой был сделан из этого болезненного опыта лидерами оранжевых, заключался в радикальном структурном решении – сдаче регионов с 85-90%-ной поддержкой бело-голубых (Севастополя, Крыма, Донецкой и Луганской областей) Владимиру Путину. Именно поэтому лидеры оранжевых, пришедшие к власти в Киеве в феврале 2014 года, в то время демонстрировали фантастический стоицизм (на языке патриотов – предательство), торпедируя какие-либо усилия украинского общества и ВСУ по обороне страны и сопротивлению кремлевской агрессии.

Неудивительно, кстати, что на этом фоне лидерами реального сопротивления российскому нападению, особенно на первых этапах, стали прежде всего выходцы из украинского Юго-Востока – тот же И.Коломойский, особую стойкость в боях проявили добробаты, во многом сформированные из волонтеров из тех же регионов, – "Донбасс", "Азов". В то же время добробат "Ивано-Франковск" в августе 2014 года покинул свои позиции на украинско-российской границе, открыв фланги и тылы украинской группировки в районе Иловайска, что во многом и привело к Иловайской трагедии.

Сейчас, когда к власти в Киеве пришли наследники бело-голубых, судя по всему, они решили воспользоваться полученной ими политической властью для того, чтобы исправить структурное решение оранжевых структурным решением бело-голубых – вернуть ОРДЛО в состав Украины во что бы то ни стало. В этом случае, по их расчетам, политические силы бело-голубых на любых украинских выборах гарантированно получают дополнительно не менее двух миллионов голосов из ОРДЛО. Что во многих ситуациях, по их мнению, может оказаться решающим фактором ("Зеленский получит 80%").

В качестве удобного идеологического прикрытия операции по объединению неоккупированной Украины с ОРДЛО на вооружение взята риторика по достижению мира, в соответствии с которой Зеленский избран именно как президент мира, а гибель военнослужащих в условиях военного конфликта по защите собственной страны является совершенно неприемлемой.

Поэтому какие бы аргументы сегодня ни приводились сторонниками независимого развития страны, ориентирующимися на Запад, Европу, надеющимися на более глубокую интеграцию с ЕС, НАТО и т.п., эта аргументация нынешней украинской властью совершенно не воспринимется, она является для нее чужой. Точно так же, как в марте 2014 года другой украинской властью совершенно не воспринималась аргументация о необходимости защиты страны и недопущения отторжения от нее украинских територий.

Потому что и тогда и сегодня для политических элит, находившихся тогда и находящихся сейчас у власти, решается вопрос, гораздо более важный для них, чем вопрос территориальной целостности и суверенитета страны. И тогда и сейчас этими элитами решается вопрос об их власти. О том, сможет ли данная политическая сила удержаться у властного руля или нет. И, судя по всему, радикальным способом решения украинского вопроса о власти стали т.н. "структурные решения" – либо отрезание от Украины регионов с высокой долей бело-голубого электората, либо же попытка их возвращения.

В свете выше сказанного энтузиазм сторонников независимой Украины, спровоцированный текстом в фейсбуке Дарки Олифер, представляется не только преждевременным, но и малообоснованным. Наоборот, под прикрытием якобы отступления президентской администрации, продемонстрированного после протестов украинской общественности, следует ожидать продолжения ею прежней политики по объединению Украины с ОРДЛО, причем более продуманной, более скрытной, тщательнее проводимой, политики объединения во что бы то ни стало. Политики, сопровождаемой, не исключено, мерами по ослаблению, разобщению, дискредитации патриотических сил, пытающихся препятствовать проведению кампании по капитуляции Украины перед Путиным. Политики, очевидно, поддерживаемой Путиным.

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