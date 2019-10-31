Раскол? Кто из "Слуги народа" провалил голосование за арест Дубневича: названы фамилии

За арест народного депутата Украины от группы "За будущее" Ярослава Дубневича проголосовали только 208 представителей президентской партии "Слуга народа".

Так, громкое решение не поддержали те члены парламентского монобольшинства, которые входят в неформальную группу бизнесмена Игоря Коломойского. По данным OBOZREVATEL, в нее входит примерно 30 нардепов.

Примечательно, что они либо не голосовали против ареста Дубневича, либо отсутствовали в Верховной Раде, или же воздержались. Среди тех, кто не отдал свои голоса за эту инициативу, – Макс Бужанский, Федор Вениславский, Александр Дубинский, Александр Куницкий, Александр Ткаченко и другие "слуги народа".

Ярослав Дубневич

Как стало известно источникам, заседание провластной фракции прошло на повышенных тонах, а в Офисе президента недовольны такой позицией части депутатов. Ведь итоги скандального голосования снова показали, что в критический момент у монобольшинства не находится необходимых 226 голосов.

В данном случае ситуацию спасли исключительно члены партии "Голос", которые единогласно поддержали арест Дубневича.

Что касается голосования за привлечение Дубневича к уголовной ответственности и задержание нардепа, то там картина выглядела более целостной и члены "Слуги народа" охотнее голосовали за эти пункты.

Поименное голосование за привлечение к уголовной ответственности

Поименное голосование за задержание Дубневича

Напомним, 30 октября Регламентный комитет Верховной Рады признал законным, но необоснованным представление ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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