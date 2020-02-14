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14 февраля • обновлено в 10:37
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"Кто-то кого-то": Мендель жестко ответила на расследование по Зеленскому в Омане

1.9т
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала расследование журналистов "Схем", в котором говорится, что в Омане Зеленский мог встречаться с секретарем Совета безопасности РФ Николем Патрушевым.

Соответствующий пост Мендель обнародовала на Facebook после публикации расследования.

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"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал", – начала Мендель.

"Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником", – добавила она.

По словам Мендель, Зеленский действительно никогда не встречался с Патрушевым.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили. Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", – подытожила Мендель.

Зеленский в Омане

Зеленский в Омане

ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, "Схемы" обвинили Зеленского во встрече с доверенным силовиком Путина. Однако информацию журналистов опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
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Stashchuk Olha
Stashchuk Olha
Абсолютно непереконливо! Вірити словам Мендель -- себе надурити. Як і всім іншим "Слугам".
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"На воре шапка горит". Стоит "з*ля" в Омане, а рядом с ним мендель с ермачком, ноги в лыжи обуты, толи лыжи не едут, толи он, , е****тый.
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Мандель нехотя подтвердила, что клоун встречался с кем-то.
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