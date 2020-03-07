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7 марта • обновлено в 11:03
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Откуда взялись "соросята": нашелся "русский след"

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Распространение в СМИ уничижительного слова "соросята" является частью массированной информационной атаки, профинансированной Россией.

Такую версию высказала народный депутат VIII созыва от партии "Самопоміч", первая женщина вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид в эфире ObozTV. По ее мнению, Россия пытается обесценить Революцию Достоинства и всех людей, которые пришли в украинскую политику после 2014 года.

"Я считаю, что сейчас идет массированная российская, или профинансированная Россией, кампания. Во-первых, она направлена на обесценивание Революции Достоинства. Мол, "наши люди убивали сами себя, а "Беркут" всех защищал" – вот это из российского нарратива", – подчеркнула Сыроид.

"Во-вторых, это посыл, что "не все так однозначно с АТО", "стреляли обе стороны", "Донбасс территория горя", что "России там нет, а идет гражданская война", – напомнила она.

"И в-третьих – обесценивание людей, которые пришли в украинскую политику после Революции Достоинства на волне противостояния с Россией... И фактически всех этих людей касается это название "соросята", – уточнила экс-нардеп.

Сыроид отметила, что "соросятам" часто противопоставляют опытных промосковских политиков.

Короткая справка:

Почему именно "соросята"? Обозначение было придумано как отсылка к фамилии американского миллиардера Джорджа Сороса. Он является одним из самых влиятельных людей в мире из-за финансовой поддержки Демократической партии США, а также различных фондов ("Возрождение", "Открытое общество" и другие).

Джордж Сорос

Джордж Сорос

forward.com

Как писал OBOZREVATEL, в команде президента Украины Владимира Зеленского продолжается кадровая война. В кулуарах Верховной Рады ее называют битвой двух групп – "зеленых" и "соросят".

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Автор
Наталья Глазова
Темы
российская пропаганда Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV
Персоны
Оксана Сыроид Джордж Сорос
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины российский след политика
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Serov Oleg
Serov Oleg
е.п.н.у.т.а.я курица
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Самопоміч" и без того звучит, как конференция дрочеров, а в сочетании с "Сыроид" - вовсе потешно!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Лазарев Ярослав, Самопоміч для Сыроид - мастурбация.
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сибирский ватник
сибирский ватник
опять нашелся русский след.А Путина следочка нет?Ищите! Лодыри.
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