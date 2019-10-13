Кто станет новым посредником между Зеленским и Трампом: названо имя

Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины в ООН.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники в Кабмине Украины. Как известно, ранее эту должность занимал Валерий Чалый.

Ельченко же на посту постпреда Киева в ООН показал себя как опытный дипломат. Он неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

Владимир Ельченко zik.ua

Отметим, что во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире. Источник в дипломатических кругах назвал Олега Шамшура главным претендентом на место Валерия Чалого.

Вскоре также появилась информация, что эту должность может занять экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

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