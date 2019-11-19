Кто сливает секреты Зе-команды: Скороход рассказала о Темном рыцаре

Telegram-канал "Темный рыцарь", который "сливает" внутрипартийную информацию "Слуги народа", могут вести сразу несколько народных депутатов из президентской фракции.

Такое предположение высказала в эфире ObozTV народный депутат Анна Скороход, исключенная из рядов фракции СН на закрытом заседании 15 ноября.

"Я четко уверена, что это кто-то из фракции. Более того, я думаю, что этот "кто-то" не из простых депутатов, а из круга заместителей", – отметила Скороход.

Она объяснила, что информация в блоге "Темного рыцаря" не всегда доступна рядовым депутатам.

"То, как подается информация и то, сколько подается информации... Не удивлюсь, если окажется, что этот блог ведут несколько лиц", – добавила нардеп.

На вопрос, могут ли это быть, к примеру, Максим Бужанский и Александр Дубинский, она ответила: "У них свои блоги. Не думаю".

Также, по мнению Скороход, "вне подозрения" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Не думаю, что Давид. Потому что у него не хватило бы мозгов. Находить отговорки-то он может, а вот…", – сказала она.

Telegram-канал "Темный рыцарь" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года в Telegram появился канал "Темный рыцарь", который публикует инсайды "Зе-команды". Так, перед съездом президентской партии "Слуга народа" он слил в сеть так называемый темник – документ с тезисами, которые будут звучать в ходе мероприятия из уст парламентариев.

Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что догадывается, кто из депутатов скрывается за ником "Темный рыцарь". Он подтвердил, что это один из членов "Слуги народа".

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