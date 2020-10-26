Кто проходит во второй тур на выборах в Полтаве: появились данные экзитпола

Бывший мэр Полтавы Александр Мамай лидирует на выборах городского головы, а партия "Слуга народа" получила наибольшую поддержку полтавчан на выборах в городской совет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей местного издания "Полтавщина". В нем взяли участие 2384 человека. Так, предварительно во второй тур выходит также представитель "Слуги народа" Сергей Иващенко.

Согласно результатам опроса, за Мамая (от партии "За майбутнє") проголосовали 21,8% читателей сайта, за Иващенко – 19,5%, за представителя партии "Рідне місто" Александра Удовиченко проголосовали 18,4%, за представителя ВО "Свобода" Юрия Бублика – 10%.

Предварительные результаты выборов в Полтаве poltava.to

На выборах в горсовет наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" – 18,3%, "Европейская солидарность" – 15,7%, "Рідне місто" – 13,8%, "За майбутнє" – 13,6%, "Довіра" – 5,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,4%.

Предварительные результаты выборов в Полтаве poltava.to

Остальные политсилы не преодолевают 5-процентный барьер.

Предварительные результаты голосования в других городах можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.