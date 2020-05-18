Кто представит Донбасс в Минске: у Зеленского дали ответ

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей Донбасса.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Алексей Резников рассказал о представителях Донбасса в ТКГ

"При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения", – сказал он.

По словам Резникова, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.

Также он отметил, что должны быть именно представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии", – добавил вице-премьер.

При этом он допустил, что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут соответствовать критерию общественной легитимности.

"У нас, с точки зрения государственного управления, существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти", – пояснил Резников.

Он заверил, что украинская сторона не будет учитывать мнение противоположной стороны при принятии этого решения, поскольку России шесть лет приводит в ТКГ тех "приглашенных", которых считает нужным, и мнение Украины никто не спрашивал.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующую встречу Трехсторонней контактной группы в качестве представителей Донбасса будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.