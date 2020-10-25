Кто победил на родине Зеленского: данные экзитпола по Кривому Рогу
В Кривом Роге на выборах мэра лидирует действующий городской голова Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива")
Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report, он набирает 42.80% голосов.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива"") – 42.80%,
2. Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31.01%,
3. Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 7.91%,
4. Юрий Милобог ("Сила людей") – 6.05%,
5. Павел Сухоцкий (самовыдвижение) – 3.69%,
6. Ольга Бабенко (ВО "Батьківщина") – 3.48%.
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.
Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он – отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом.
Результаты экзитпола по выборам в городской совет Кривого Рога:
1. "Слуга народа" – 32.90%,
2. "Блок Вилкула "Украинская перспектива"" – 31.22%,
3. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 12.27%,
4. "Сила людей" – 6.96%,
5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,
6. "Европейская солидарность" – 3.95%,
7. "Партия Шария" – 2.67%,
8. "За майбутнє" – 2.25%,
9. "Наш край" – 1.86%,
10. "Пропозиція" – 1.78%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.