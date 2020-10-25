Кто победил на родине Зеленского: данные экзит-пола по Кривому Рогу
В Кривом Роге на выборах мэра лидирует действующий городской голова Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива")
Как свидетельствуют результаты экзит-пола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набирает 42.80% голосов.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. Юрий Вилкул, ("Блок Вилкула" Украинская перспектива") – 42.80%,
2. Дмитрий Шевчик, ("Слуга народа") – 31.01%,
3. Константин Павлов, ( "Оппозиционная платформа – за жизнь") – 7.91%,
4. Юрий Милобог, ("Сила людей") – 6.05%,
5. Павел Сухоцкий, (самовыдвижение) – 3.69%,
6. Ольга Бабенко, (ВО "Батьківщина") – 3.48%.
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.
Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом.
Результаты экзит-пола по выборам в городской совет Кривого Рога:
1. "Слуга народа" – 32.90%,
2. "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 31.22%,
3. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 12.27%,
4. "Сила людей" – 6.96%,
5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,
6. "Европейская солидарность" – 3.95%,
7. "Партия Шария" – 2.67%,
8. "За майбутнє" – 2.25%,
9. "Наш край" – 1.86%,
10. "Пропозиція" – 1.78%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.