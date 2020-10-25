Кто победил на родине Зеленского: данные экзит-пола по Кривому Рогу

В Кривом Роге на выборах мэра лидирует действующий городской голова Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива")

Как свидетельствуют результаты экзит-пола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набирает 42.80% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Юрий Вилкул, ("Блок Вилкула" Украинская перспектива") – 42.80%,

2. Дмитрий Шевчик, ("Слуга народа") – 31.01%,

3. Константин Павлов, ( "Оппозиционная платформа – за жизнь") – 7.91%,

4. Юрий Милобог, ("Сила людей") – 6.05%,

5. Павел Сухоцкий, (самовыдвижение) – 3.69%,

6. Ольга Бабенко, (ВО "Батьківщина") – 3.48%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.

Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом.

Результаты экзит-пола по выборам в городской совет Кривого Рога:

1. "Слуга народа" – 32.90%,

2. "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 31.22%,

3. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 12.27%,

4. "Сила людей" – 6.96%,

5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,

6. "Европейская солидарность" – 3.95%,

7. "Партия Шария" – 2.67%,

8. "За майбутнє" – 2.25%,

9. "Наш край" – 1.86%,

10. "Пропозиція" – 1.78%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.