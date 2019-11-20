Главная Новости
20 ноября • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кто отвечает за переговоры с Путиным у Зеленского: Зеркаль дала пояснение

1.8т
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечает за европейские связи нашей страны, в то время как советник президента Андрей Ермак вовлечен в переговорный процесс с Россией.

О роли этих двух людей из окружения Владимира Зеленского во внешнеполитическом курсе Украины рассказала замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью в эфире "24 канала".

При этом на вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, она ответила: "Президент".

Новости
"Ждем реакции Зеленского!" У Порошенко отреагировали на скандал с Ермаком

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Скриншот с видео

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

В то же время Андрей Ермак, по ее словам, больше вовлечен в переговоры с российской стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Ермак, который также был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, является настоящим "суперагентом Кремля".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги