Кто отвечает за переговоры с Путиным у Зеленского: Зеркаль дала пояснение

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечает за европейские связи нашей страны, в то время как советник президента Андрей Ермак вовлечен в переговорный процесс с Россией.

О роли этих двух людей из окружения Владимира Зеленского во внешнеполитическом курсе Украины рассказала замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью в эфире "24 канала".

При этом на вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, она ответила: "Президент".

Елена Зеркаль Скриншот с видео

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

В то же время Андрей Ермак, по ее словам, больше вовлечен в переговоры с российской стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Ермак, который также был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, является настоящим "суперагентом Кремля".

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