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14 января • обновлено в 12:00
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"Кто оплатил?" От Офиса президента потребовали объяснений о поездке Зеленского в Оман

1.7т
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Народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил депутатский запрос в Офис президента о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Соответствующие документы он выложил на своей странице в Facebook. Парламентарий потребовал от ОП проинформировать, кто организовал и оплатил поездку президента в Оман, а также кто его туда пригласил и где он проживал.

"Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание?" – написал Гончаренко.

От ОП потребовали объяснений о поездке Зеленского в Оман

От ОП потребовали объяснений о поездке Зеленского в Оман

Он добавил, что будет ждать официальный ответ от Офиса президента.

Напомним, что раннее стало известно, чтопрезидент мог проводить на берегу арабской страны переговоры с руководством России по Донбассу. По одной из версий, на встречу с Зеленским прилетела делегация из Москвы при посредничестве ВиктораМедведчука. Возглавлял кремлевскую команду помощник Путина Владислав Сурков, который курирует в Кремле украинский вектор и псевдореспублики “Л/ДНР”.

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Facebook \ Алексей Гончаренко

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Facebook \ Алексей Гончаренко

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман

Facebook \ Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана в рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
Место
Украина
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фил филька
фил филька
зеленский сажай уже этого полупокера за рейдерство
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
фил филька, потерпи немного, Кадырка не упусти момента засидить тебе по самые гланды.
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