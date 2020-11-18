Одно из ключевых обещаний нового президента Украины Владимира Зеленского – это "народный характер" деятельности власти, где "все граждане страны – президенты".

И вот имеем ряд новых президентов.

Сначала Богдан вел себя как фактический президент страны, правда публично не демонстрировал свой реальный статус. Даже Зеленский, после освобождения руководителя Офиса, назвал его вторым человеком в государстве.

Нынешний руководитель Офиса Ермак пошел дальше – он публично и неконституционно исполняет обязанности президента:

проводит совещания с чиновниками в Офисе, дает указания членам правительства, руководителям ОГА, приветствует Президента США и радостно обо всем этом сообщает на сайте Президента.

Вот и Председатель ВР Разумков считает себя почти Президентом.

Между прочим, ВР, с этим почти президентом, уже несколько недель подряд откровенно посылает формального Президента Зеленского с его инициативами о Конституционном Суде и Всеукраинском референдуме, потому что его законопроекты парламент так и не начал рассматривать.

А сейчас уже доуправлялись к мышам, точнее к советникам.

Советник председателя Офиса Президента Ермака Подоляк похвастался, что вызывает Министров перед эфирами на телевидении, а дальше больше, освобождает руководителя службы информационной политики Офиса: "Курдинович 16 ноября написал заявление об увольнении. Я ее подписал! " Представляете уровень народности власти – советник освобождает руководителей подразделений Офиса Президента?

Одним словом, Конституцию не читал, закон не знаю..а управлять государством готов?!

А теперь к конструктивному:

в нынешних коронавирусных обстоятельствах досрочные выборы пока преждевременны.

Зато, формирование нового правительства национального спасения из профессиональных, добродетельных и патриотичных людей, считаю крайне актуальным и нужным.

Потому что Украина в состоянии охлократии и анархии, дальше катастрофа и развал ...

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