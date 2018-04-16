Кто может послать миротворцев на Донбасс: выяснился нюанс

Отправить на Донбасс миротворческую миссию под мандатом ООН сейчас имеют возможность только четыре страны в мире.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков.

"В мире сейчас есть четыре нации, которые могут это финансово сделать: США, РФ, Китай и Великобритания. Немцы и французы не особо хотят. Украина заинтересована, чтобы это было нейтральное государство. Если Швеция за это возьмется, то для Украины это будет очень важно", - убежден он.

По его словам, есть требования к составу контингента и у Москвы.

"РФ выступает, чтобы не было стран НАТО в этой миссии. Украина адекватно говорит, чтобы не было стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – Ред.). Здесь есть "красные линии", которые были определены на встрече Курта Волкера с Сурковым. Они доведены и до руководства Украины. Я так думаю, что на первом этапе сначала зайдет первоначальная группа, а потом пойдет постепенно. То есть в этом мандате будет написано, что сначала линия разграничения и постепенно дальше. Украина хотела бы закрыть(границу. – Ред.), но Россия на это не пойдет", - считает эксперт.

Кроме того, Стариков подчеркнул, что является сторонником того, чтобы Украина согласилась на присутствие в составе миссии белорусских военнослужащих.

При этом аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич отметил, что с этим могут возникнуть проблемы.

"Беларусь не может послать много. Если говорить о мандате ООН, то существует система подготовки кадров, и они сдают определенные экзамены. В Беларуси таких людей только 400 человек", - констатировал он.

Также Тышкевич призвал удержаться от излишних надежд на миссию.

"В обществе и СМИ существует неприятный для меня миф, что на плечах миротворцев мы въедем со своими администрациями. Миссия вводится для того, чтобы развести стороны. Если боевики будут угрожать мирному населению, миротворцы будут стрелять по боевикам. Если будут угрожать ВСУ, то, извините, будут стрелять в ВСУ", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко заявил, что переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.