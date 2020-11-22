Кто лидирует на выборах мэра Ривне: появились данные экзитпола

Во втором туре выборов мэра Ривне, который прошел в воскресенье, 22 ноября, по предварительным данным победил Виктор Шакирзян от политсилы "Рівне разом".

Об этом свидетельствуют данные эксзит-пола SOCIS. Он получил 50,94% голосов избирателей. Конкурент Шакирзяна, представлявший партию "Европейская солидарность", Александр Третьяк уступает с результатом в 46,03%.

Также опрос свидетельствует о том, что 3,03% участников выборов испортили бюллетени.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове, по данным экзит-пола, мэром снова избрали Андрея Садового.