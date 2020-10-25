Кто лидирует на выборах мэра Одессы: результаты экзит-полов

В Одессе на выборах мэра лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов (партия "Довіряй справам").

Как свидетельствуют результаты экзит-пола программы "Свобода слова Савика Шустера", он набирает 34,4% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Геннадий Труханов ("Довіряй справам") – 34,4%,

Николай Скорик ("Опозиційна платформа – За життя") – 17,93%,

Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%,

Петр Обухов ("Європейська солідарність") – 12,52%

Сергей Кивалов ("Українська морська партія") – 5,44%,

Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%,

Сергей Калинчук ("за майбутнє") – 3,08%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей. К ним относятся Эдуард Гурвиц ("Блок Едуарда Гурвіца"), Михаил Кузаконь (самовыдвижение), Станислав Домбровский (самовыдвижение), Игорь Щербина (самовыдвижение), Ибрагим Морис (самовыдвижение), Юрий Печерский (самовыдвижение), Виктория Стоянова (самовыдвижение), Олег Михайлик (самовыдвижение), Альберт Байжанов ("За права людини"), Максим Болдин ("Перемога Пальчевського"), Сергей Варламов ("Національний корпус"), Наталья Делієва ("Голос"), Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"), Мария Трунина (самовыдвижение), Геннадий Чижов ("Сила і честь"), Георгий Селянин ("Батьківщина").

Всего на пост мэра Одессы зарегистрированы 23 кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пост мэра Одессы подавали документы еще один Геннадий Труханов, однофамильцы кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова и даже президента Украины Владимира Зеленского.