Кто лидирует на выборах мэра Харькова: первые результаты голосования

На выборах мэра в Харькове лидирует действующий городской голова Геннадий Кернес (партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков").

В частности, согласно предварительным данным экзит-пола, который является совместным проектом студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", он набирает 57,9% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 57,9%;

Александр Фельдман ("Опозиційна платформа – За життя") – 12,12%;

Алексей Кучер ("Слуга народа") – 10,98%;

Олег Абрамичев ("Європейська солідарність") – 6,23%;

Игорь Черняк ("Блок Юлії Світличної – Разом") – 4,51%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей. К ним относятся Михаил Добкин (самовыдвиженец), Валерий Безлепкин (самовыдвиженец), Александра Нарыжная ("Голос"), Игорь Приходько (ВО "Батьківщина"), Ирина Денисова ("За майбутнє"), Сергей Кушнарев ("Перемога Пальчевського"), Георгий Лаговский (УДАР), Наталья Пилипенко (самовыдвиженка), Никита Соловьев ("Демократична сокира"), Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Всего на пост мэра Харькова были зарегистрированы 15 кандидатов.

Геннадий Кернес возглавляет город с 2010 года. До политической деятельности был предпринимателем. В 1998 году был избран депутатом Харьковского горсовета, с 2006 назначен секретарем горсовета.

Окончательные результаты выборов ЦИК должна огласить не позднее 6 ноября 2020 года. Если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50% голосов, будет проведен II тур, в который пройдут два лидера голосования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что из себя представляют кандидаты в мэры Харькова: список и биографии.