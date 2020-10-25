Кто лидирует на выборах мэра Черкасс: результаты экзит-полов

В Черкассах на выборах мэра лидирует действующий городской голова Анатолий Бондаренко (партия "За майбутнє").

Как свидетельствуют результаты экзит-пола программы "Свобода слова Савика Шустера", он набирает 32.66% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Анатолий Бондаренко, ("За майбутнє") – 32.66%,

2. Виктор Евпак, ("Голос") – 19.84%,

3. Виталий Ильченко, ("Слуга народа") – 17.80%

4. Владислав Пустовар, (Всеукраинское объединение "Черкащани") – 5.95%

5. Сергей Кудактин, ("Европейская солидарность") – 5.86%

6. Дмитрий Кухарчук, ("Национальный корпус") – 4.39%

7. Александр Згиблов, ("Партия вольных демократов") – 3.34%

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей. К ним относятся Юлия Погостинская, ( "Оппозиционная платформа – за жизнь"), Сергей Воронов, (ВО "Свобода"), Валерий Макеев, ( "Пропозиція"), Анатолий Нужный, ( "Наш край"), Павел Филиппенко, ( "Победа Пальчевского" ), Александр Литвин, ("Ошукані українці").

Новость дополняется