Кто финансирует партию Медведчука: всплыли скандальные факты

В 3 квартале 2019 года партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" финансировали в основном малоизвестные предприниматели из Бердянска, которые связаны с нардепом от одноименной фракции Александром Пономаревым.

Об этом идет речь в расследовании движения "ЧЕСНО", которое было обнародовано 11 декабря.

Отмечается, что в сравнении со 2 кварталом, когда среди спонсоров светились Сергей и Юлия Левочкины, Богдан и Тарас Козаки и около 10 предпринимателей из Бердянска, за последние месяцы доля последних сильно возросла.

Часть доноров не имеет зарегистрированного бизнеса, их имена не упоминаются ни в одном госреестре или в интернете в целом. Большинство состоятельных доноров – ФОПы. Некоторые из них во время президентских выборов вкладывали деньги в кампанию лидера фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.

Выяснилось, кто финансирует партию Медведчука Фокус

Так, ЧП Энвер Асанов зарегистрирован в Кременчуге Полтавской области. Другой информации о нем нет. Такие же скромные данные об Антонине Благодарной: является ФОПом, зарегистрирована в Харькове. Еще один вкладчик из этого города Сергей Ковтун тоже является предпринимателем. Другая информация отсутствует.

Человек с именем Александр Заросинський зарегистрирована в Киеве. Более никакой информации о доноре найти не удалось. Бизнеса он не имеет.

Наблюдается и связь с Бойко. Например, предприниматель Михаил Кмец из Кременчуга дал ОПЗЖ 1,6 миллиона в 3-м квартале, а еще 1,6 миллиона – Бойко на президентских выборах. Ринат Тришев из Харькова, основатель транспортной компании "Дина", был во время президентских выборов наблюдателем от кандидата Бойко. По его кампанию он перечислил 1,6 миллиона гривень, а еще 39,7 тысячи гривень дал партии во 2-м квартале.

Примечательно, что Пономарев – фигурант антикоррупционных расследований. Большинство бердянских спонсоров партии также имеют отношение к этим антикоррупционным делам.

Чесно

В 3-м квартале партия получила от доноров из Бердянска 9,7 миллиона гривень, то есть 26% взносов.

Так, 1,6 миллиона дал предприниматель Никита Вержиковский , помощник депутата Запорожского областного совета 7-го созыва Олега Будянского.

Еще один донор из Бердянска Геннадий Иваньков , который дал партии 1,6 миллиона гривень, работает главным врачом в "Санаторий "Арктика" и является ФОПом. Другой предприниматель из Бердянска Александр Томковид тоже отдал ОПЗЖ 1,6 миллиона.

Еще три ФОПы из Бердянска перевели ОПЗЖ по 1,6 миллиона: Виталий Рудь (присылал деньги также на президентскую кампанию Юрия Бойко – 1,6 миллиона), Вячеслав Макаров и Дарья Рябова.

Чесно

Сам Пономарев, который стоит над большинством ФОПов, избран в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" как беспартийный в 78-м округе (Запорожская область). Он является членом одноименной фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Администрации президента Игорь Райнин оказался членом партии кума главы России Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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