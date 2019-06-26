ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Кто эти люди?" В Украине назрел скандал из-за кадрового решения Зеленского

8.4тЧитать материал на украинском

Администрация президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на пост глав восьми областных государственных администраций.

Вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook написал, что к указанному списку с фамилиями есть определенные вопросы.

"Сегодня на заседание правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА. Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?" – написал он.

Новости
Зеленский отменил указ 20-летней давности: последствия оценили в полмиллиарда

В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.

Также предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

"Кто эти люди?" В Украине назрел скандал из-за кадрового решения Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Зеленский подписал 19 указов в связи с реорганизацией Администрации в Офис президента. Он утвердил Положение об Офисе президента Украины и ряд кадровых изменений. Сокращено было и количество сотрудников обновленного органа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир ЗеленскийПавел Розенко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
117
7
Смешно
7
Интересно
29
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Vasus Jose
Vasus Jose
Розенко ставить дурні запитання. Очевидно, що ці люди - любі друзі Зеленського, як і він, вважають Україну проституткою, ухиляються від повісток до війська, тримають гроші в офшорах і мають куплені дипломи. Праффесіонали, карочє.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel