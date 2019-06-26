"Кто эти люди?" В Украине назрел скандал из-за кадрового решения Зеленского

Администрация президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на пост глав восьми областных государственных администраций.

Вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook написал, что к указанному списку с фамилиями есть определенные вопросы.

"Сегодня на заседание правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА. Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?" – написал он.

В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.

Также предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Зеленский подписал 19 указов в связи с реорганизацией Администрации в Офис президента. Он утвердил Положение об Офисе президента Украины и ряд кадровых изменений. Сокращено было и количество сотрудников обновленного органа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!