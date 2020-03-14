Кто есть кто на войне в Сирии: почему Путин, Асад и Эрдоган не могут помириться

Гражданская война в Сирии началась 15 марта 2011 года как протест против режима президента Башара Асада. После того, как военные открыли огонь по демонстрантам, беспорядки переросли в вооруженный конфликт, в который постепенно оказались вовлечены не только государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и другие государства.

К годовщине войны в Сирии OBOZREVATEL подготовил информацию о том, кто с кем воюет и почему стороны никак не могут примириться между собой.

Война в Сирии aa.com.tr

Кто с кем воюет в Сирии

Основными участниками внутреннего конфликта в Сирии являются войска президента Башара Асада, формирования сирийской оппозиции, курдские регионалисты, а также различные исламистские и джихадистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан-Нусра, "Хайят Тахрир аш-Шам" и т.д.).

Кроме того, участникам конфликта в Сирии оказывают военную помощь другие страны.

Так, Россия и Иран поддерживают правительство Сирии, в то время как страны Запада и монархии Персидского залива – сирийскую оппозицию.

Кто с кем воюет в Сирии liga.net

На стороне правительства Сирии также выступают иностранные шиитские военизированные формирования, созданные, обученные и вооруженные Ираном.

Из-за того, что в войне в Сирии задействовано множество иностранных государств и организаций, эксперты охарактеризовали ее как опосредованную войну между региональными державами.

Сколько убила война в Сирии

В 2019 году в Сирии погибли 3 тысячи 364 мирных жителя, в том числе 842 ребенка и 747 женщин. Такие данные содержатся в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) по итогам года.

По данным правозащитников, большая часть сирийцев погибла от ударов армии режима Башара Асада и его союзника России. Так, 1 тысяча 497 человек стали жертвами армии режима Асада и проиранских группировок, в том числе 333 женщины и 371 ребенок.

Война в Сирии REUTERS/ Ali Hashisho

452 мирных сирийца, в том числе 119 женщин и 112 детей, погибли в результате ударов ВКС России. От рук отрядов курдской народной самообороны в Сирии погибли 164 мирных жителя, в том числе 50 детей и 32 женщины.

Кроме этого, в целом, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, с 2011 по 2019 год в Сирии погибли более 370 тысяч человек, включая 112 тысяч мирных жителей. Среди погибших на тот момент было более 21 тысячи детей и 13 тысяч женщин.

Также погибло 125 тысяч солдат, которые служили правительству страны.

Беженцы на окраине сирийской столицы Дамаск, февраль 2014 года topwar.ru

Также, по состоянию на конец декабря 2019 года, почти тысяча сотрудников гуманитарных операций стали жертвами атак Сирии и России за восемь лет. Согласно докладу Сирийской организации по правам человека, всего с марта 2011 года по 20 декабря 2019 года погибло 979 сотрудников гуманитарных миссий, из которых 882 стало жертвами сторонников президента Сирии Башара Асада, а 97 – России.

По данным ООН, за годы войны в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн – беженцами.

Последние события на войне в Сирии

27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли 36 турецких военных, а также мирные жители.

В тот же день Турция начала в Сирии военную операцию "Весенний щит" против войск президента Башара Асада. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. При этом лидер турков отметил, что войска ввели по приглашению сирийского народа.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин twitter.com/dimsmirnov175

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", – заявил он.

5 марта 2020 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. При этом Анкара оставила за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.

Эрдоган "высоко оценил"" взаимодействие между с Москвой по ситуации в Сирии. "Дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по прекращению конфликта в Сирии", – сказал он.

В свою очередь Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в курьез из-за странного увлечения галстуком Эрдогана.

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