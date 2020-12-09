Венецианская комиссия вынесла решение по скандалу с КСУ: что рекомендуют властям Украины

Венецианская комиссия заявила, что отмена КСУ ответственности за недостоверное декларирование не имело четкой аргументации и "твердой основы в международном праве" и, возможно, "было запятнано" конфликтом интересов некоторых судей.

Об этом говорится в отчете ВК (Европейской комиссия для демократии посредством закона) на официальном сайте. Свое мнение касательно конституционного кризиса в стране Комиссия вынесла по срочной процедуре после запроса президента Украины Владимира Зеленского.

Венецианская комиссия назвала борьбу с коррупцией важным элементом государства, управляемого верховенством права. Также в ВК указали, что уважают Конституцию и конституционное правосудие, которые "идут рука об руку".

В документе сказано, что Конституционный суд "с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и... должен принимать решения, которые в целом соответствуют собственной судебной практике".

Кроме того, КСУ должен выносить решения в рамках законных полномочий и юрисдикции.

Решение по декларациям, отметила Комиссия, "достойно сожаления": оно принесло немедленные негативные последствия для борьбы с коррупцией и в целом подорвало общественное доверие к конституционному правосудию.

"Конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе", – сказано в тексте.

Что предложила Венецианская комиссия

Восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление.

Более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.

Все полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции могут быть восстановлены в отношении государственных должностных лиц, кроме судей.

Что касается проверки НАПК судей, то в законе могут быть предусмотрены дополнительные гарантии с целью защиты от возможных злоупотреблений.

Независимость НАПК и общественный контроль должны быть улучшены.

Некоторые следственные полномочия Агентства могут быть сформулированы более точно и в узком смысле или же предусмотреть специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении судей.

Законодательно можно предусмотреть надзор за деятельностью НАПК в отношении судей либо механизм рассмотрения жалоб/регулярных отчетов Агентства в соответствующий судебный орган.

Добавим: в Telegram-канале Офисе президента отмечали, законопроект, который был инициирован Зеленским для перезагрузки КСУ, "направленный только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству".

Зеленский просил Верховную Раду Украины не рассматривать этот законопроект до получения выводов Венецианской комиссии.

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Венецианская комиссия (официально Европейская комиссия за демократию через право) – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Напомним, ранее в ежегодном отчете Европейского Союза проанализировали скандальное решение Конституционного суда Украины.

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