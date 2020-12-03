В Раду внесли "компромиссный" законопроект за ложное декларирование: сколько "светит" коррупционерам

В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект (№ 4460-д), который предлагает восстановить отмененную КСУ ответственность за недостоверное декларирование или непредставление декларации.

Текст документа появился на сайте парламента 3 декабря. Проектом предусмотрен такой вид наказания, как ограничение свободы.

Авторами инициативы выступила группа народных избранников во главе со "слугой народа", главой Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским.

Авторы законопроекта rada.gov.ua

Проект предлагает внести изменения в ст. 1726 КоАП. Народные депутаты предлагают накладывать административные взыскания по этой статье, если сведения в декларации государственного чиновника или представителя местного самоуправления будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250, как указано в действующей редакции. Это позволит поднять порог уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Ст. 3661 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации) хотят заменить новой статьей (3662).

Последняя установит уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 000 прожиточных минимумов. За это предусмотрены такие виды наказания:

штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим, вышеперечисленные меры также предлагают ввести за умышленное непредставление декларации.

Если же чиновник уменьшил доходы в декларации на сумму более 4 000 прожиточных минимумов, предусмотрено:

штраф от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественные работы от 150 до 240 часов;

ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Кроме того, изменения предлагают внести в Уголовно-процессуальный кодекс:

уголовные производства, предусмотренные ст.3662 и 3663 УК, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду;

досудебное расследование этих уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро.

Как писал OBOZREVATEL: