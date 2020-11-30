Нардепы хотят отказаться от тюремного заключения коррупционеров: в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях, отмененной ранее Конституционным Судом.

Информация о законопроекте №4441 появилась на сайте парламента. В нем, в отличии от предложения, поданного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено наказания коррупционеров в виде лишения свободы.

Новый документ разработали народные депутаты из разных фракций – члены рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса.

Авторы законопроекта:

Документом предлагается исключить статью 366-1 и дополнить УК новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".

Если государственный чиновник или представитель местного самоуправления умышлено внесет заведомо недостоверные сведения в свою декларацию, он может понести уголовную ответственность.

Если данные отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 51 тыс. гривен).

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму свыше 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных, санкция предусматривает:

штраф от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. гривен);

или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается дополнить УК Украины статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации.

Наказывать за это также предлагают штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 51 тыс. гривен), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, ранее глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин выступил за тюремное заключение за недостоверные данные в декларациях.

Как писал OBOZREVATEL: