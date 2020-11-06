КСУ своим решением нанес огромный ущерб, надо действовать безотлагательно – заявление НАБУ

Решение Конституционного суда Украины нанесло государству огромный ущерб. Чтобы остановить дальнейшее ухудшение ситуации, следует действовать немедленно. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в пятницу, 6 ноября, на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ отметили: решения, принятые судьями Конституционного суда Украины в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, ослабляют государственные органы, которые должны разоблачать коррупционеров. Поэтому лица, которые нанесли государству ущерб в особо крупных размерах, могут избежать ответственности.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государства сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации. В общем, вследствие таких решений КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции", – указано в официальном заявлении НАБУ.

Коснулись авторы заявления и решения Конституционного суда Украины, которое сузило влияние президента Украины на деятельность НАБУ.

"17 сентября 2020 КСУ признал неконституционными отдельные нормы Закона "О НАБУ" в части полномочий президента Украины. И хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования Национального бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус Национального бюро как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем", – говорится в заявлении.

В НАБУ предостерегают, что признание неконституционными ряда полномочий президента, предусмотренных законом "О НАБУ" уже через полтора месяца выведет из правового поля ряд вопросов, в частности:

назначение и увольнение директора Национального бюро,

осуществление независимого аудита институции,

избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ.

Поэтому авторы заявления подчеркнули необходимость прекращения уничтожения системы антикоррупционных органов по политическим соображениям.

"Сложившаяся ситуация требует немедленного урегулирования. Однако мы убеждены, что рассматривать ее нужно в более широком контексте, чем урегулирование правовых основ функционирования Национального бюро. Ведь в нынешних условиях существует риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным судом", – подчеркнули в НАБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации. Согласно решению суда Национальное агентство предотвращения коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций. Реагируя на решение КСУ, президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" КСУ, а под зданием суда прошли многочисленные протесты.