КСУ собрался для рассмотрения закона об украинском языке: все детали. Онлайн-трансляция
Во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины собрался для рассмотрения дела по представлению 51 народного депутата относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. В пресс-службе отметили, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства (имеется в виду открытая часть пленарного заседания).
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за развитием событий.
Хронология событий
11:18 – Вход в КСУ охраняют бойцы Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
10:58 – Судья-докладчик зачитал выводы специалистов из ведущих юридических вузов Украины по поводу обжалуемого закона.
10:18 – Началось рассмотрение дела по сути. Всех присутствующих попросили надеть маски.
10:15 – Под КСУ собрались общественные активисты и представители "Национального корпуса", которые поддерживают закон об украинском языке. В их руках – плакаты с лозунгами "Когда умирает язык, умирает нация", "Защитим украинский язык", "Украинский – единственный государственный язык", "Нет – русификации, да – украинизации".
10:01 – Конституционный суд начал заседание.
Суть дела
Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.
Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.
Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.
Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.
Напомним, что в июле 2019 года КСУ признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств. Обжаловать это пытались 48 нардепов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
16 июля 2019 года он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.
Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.
В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
Председатель Комитета по образованию и науке нелегитимной Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине, что она якобы может исчезнуть или разделиться на несколько частей, если не отменит языковой закон.