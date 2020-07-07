КСУ собрался для рассмотрения закона об украинском языке: все детали. Онлайн-трансляция

Виктория Довгань Политика 10:10, 7.07.2020 Обновлено: 11:19, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины собрался для рассмотрения дела по представлению 51 народного депутата относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. В пресс-службе отметили, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства (имеется в виду открытая часть пленарного заседания).

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за развитием событий.

Хронология событий

11:18 – Вход в КСУ охраняют бойцы Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

НГУ у входа в Конституционный суд

10:58 – Судья-докладчик зачитал выводы специалистов из ведущих юридических вузов Украины по поводу обжалуемого закона.

10:18 – Началось рассмотрение дела по сути. Всех присутствующих попросили надеть маски.

Судьи КСУ начали рассмотрение дела
Всех присутствующих попросили быть в масках
Обсуждение сути претензий нардепов
Судьи и участники заседания
КСУ взялся за рассмотрение вопроса по сути

10:15 – Под КСУ собрались общественные активисты и представители "Национального корпуса", которые поддерживают закон об украинском языке. В их руках – плакаты с лозунгами "Когда умирает язык, умирает нация", "Защитим украинский язык", "Украинский – единственный государственный язык", "Нет – русификации, да – украинизации".

Под зданием суда собрался митинг на защиту украинского языка
Баннер "Нацкорпуса"
Люди пришли, чтобы поддержать государственный язык
Активисты под КСУ

10:01 – Конституционный суд начал заседание.

Начало заседания
Зал Конституционного суда Украины
Рассмотрение закона о языке

Суть дела

Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.

Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.

Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.

Список нардепов, которые внесли представление
Сайт КСУ
Признать неконституционным закон о языке требовали 54 нардепа
Сайт КСУ
Ходатайство было подано еще в июне 2019 года
Сайт КСУ

Напомним, что в июле 2019 года КСУ признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств. Обжаловать это пытались 48 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

  • 16 июля 2019 года он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.

  • Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

  • В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

  • Председатель Комитета по образованию и науке нелегитимной Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине, что она якобы может исчезнуть или разделиться на несколько частей, если не отменит языковой закон.

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