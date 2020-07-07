КСУ собрался для рассмотрения закона об украинском языке: все детали. Онлайн-трансляция

Во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины собрался для рассмотрения дела по представлению 51 народного депутата относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. В пресс-службе отметили, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства (имеется в виду открытая часть пленарного заседания).

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за развитием событий.

Хронология событий

11:18 – Вход в КСУ охраняют бойцы Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

НГУ у входа в Конституционный суд

10:58 – Судья-докладчик зачитал выводы специалистов из ведущих юридических вузов Украины по поводу обжалуемого закона.

10:18 – Началось рассмотрение дела по сути. Всех присутствующих попросили надеть маски.

Судьи КСУ начали рассмотрение дела

Всех присутствующих попросили быть в масках

Обсуждение сути претензий нардепов

Судьи и участники заседания

КСУ взялся за рассмотрение вопроса по сути

10:15 – Под КСУ собрались общественные активисты и представители "Национального корпуса", которые поддерживают закон об украинском языке. В их руках – плакаты с лозунгами "Когда умирает язык, умирает нация", "Защитим украинский язык", "Украинский – единственный государственный язык", "Нет – русификации, да – украинизации".

Под зданием суда собрался митинг на защиту украинского языка

Баннер "Нацкорпуса"

Люди пришли, чтобы поддержать государственный язык

Активисты под КСУ

10:01 – Конституционный суд начал заседание.

Начало заседания

Зал Конституционного суда Украины

Рассмотрение закона о языке

Суть дела

Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.

Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.

Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.

Список нардепов, которые внесли представление Сайт КСУ

Признать неконституционным закон о языке требовали 54 нардепа Сайт КСУ

Ходатайство было подано еще в июне 2019 года Сайт КСУ

Напомним, что в июле 2019 года КСУ признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств. Обжаловать это пытались 48 нардепов.

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