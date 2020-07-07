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КСУ собрался для рассмотрения закона об украинском языке: все детали. Онлайн-трансляция

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
3,2 т.
КСУ собрался для рассмотрения закона о языке

КСУ собрался для рассмотрения закона о языке.

Во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины собрался для рассмотрения дела по представлению 51 народного депутата относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. В пресс-службе отметили, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства (имеется в виду открытая часть пленарного заседания).

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за развитием событий.

Хронология событий

10:18 – Началось рассмотрение дела по сути. Всех присутствующих попросили надеть маски.

Судьи КСУ начали рассмотрение дела

Судьи КСУ начали рассмотрение дела

Всех присутствующих попросили быть в масках

Всех присутствующих попросили быть в масках

Обсуждение сути претензий нардепов

Обсуждение сути претензий нардепов

Судьи и участники заседания

Судьи и участники заседания

КСУ взялся за рассмотрение вопроса по сути

КСУ взялся за рассмотрение вопроса по сути

10:15 – Под КСУ собрались общественные активисты и представители "Национального корпуса", которые поддерживают закон об украинском языке. В их руках – плакаты с лозунгами "Когда умирает язык, умирает нация", "Защитим украинский язык", "Украинский – единственный государственный язык", "Нет – русификации, да – украинизации".

Под зданием суда собрался митинг на защиту украинского языка

Под зданием суда собрался митинг на защиту украинского языка

Баннер "Нацкорпуса"

Баннер "Нацкорпуса"

Люди пришли, чтобы поддержать государственный язык

Люди пришли, чтобы поддержать государственный язык

Активисты под КСУ

Активисты под КСУ

10:01 – Конституционный суд начал заседание.

Начало заседания

Начало заседания

Зал Конституционного суда Украины

Зал Конституционного суда Украины

Рассмотрение закона о языке

Рассмотрение закона о языке

Суть дела

Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.

Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.

Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.

Список нардепов, которые внесли представление

Список нардепов, которые внесли представление Сайт КСУ

Признать неконституционным закон о языке требовали 54 нардепа

Признать неконституционным закон о языке требовали 54 нардепа Сайт КСУ

Ходатайство было подано еще в июне 2019 года

Ходатайство было подано еще в июне 2019 года Сайт КСУ

Напомним, что в июле 2019 года КСУ признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств. Обжаловать это пытались 48 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

  • 16 июля 2019 года он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.

  • Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

  • В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

  • Председатель Комитета по образованию и науке нелегитимной Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине, что она якобы может исчезнуть или разделиться на несколько частей, если не отменит языковой закон.

УкраинаЗакон о языкахКонституционный суд Украины
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