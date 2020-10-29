КСУ против е-деклараций: почему решение суда угрожает нацбезопасности Украины и что можно исправить

27 октября Конституционный Суд Украины принял решение, которым отменил уголовную ответственность за предоставление чиновниками и судьями заведомо ложных сведений в своих декларациях. Фактически это обнуляет контроль и наказание за несоответствие официального состояния власть имущих их образу жизни.

Кто и почему отменил один из самых эффективных способов разоблачения коррупционеров во властных кабинетах, можно ли еще успеть что-то изменить – читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2014-м году Рада приняла Закон №1700, которым дала право Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) контролировать и проверять декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также НАПК наделили правом хранить и обнародовать декларации чиновников на своем сайте и следить за образом жизни декларантов. То есть, не тратит ли чиновник на свою жизнь и отдых гораздо больше, чем декларирует.

4 августа 2020-го 47 народных депутатов, среди которых члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в полном составе, внефракционный депутат Руслан Требушкин и два представителя депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко и Виктор Бондарь, обратились в КС с требованием отменить эти нормы. 27 октября Конституционный Суд признал их неконституционными.

Кроме того, неконституционной было признано статью 366 1 УК, которая предусматривала уголовную ответственность за представление недостоверной информации в декларации, а также за несвоевременное представление таких финансовых отчетов. Чиновников, которые совершали соответствующие правонарушения, могли оштрафовать на сумму от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, им могли назначить общественные работы на срок от 150 до 240 часов или даже лишить свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теперь все эти нормы украинского законодательства признаны неконституционными, а следовательно такими, которые не имеют юридической силы.

В своем решении судьи Конституционного Суда исходили из того, что НАПК является центральным органом исполнительной власти, а судьи, в том числе и судьи КСУ, являются отдельной независимой судебной ветвью власти, которая не должна подвергаться воздействию от представителей и органов других ветвей. Фактически КСУ заявил, что осуществлять проверку судей могут только другие контрольные органы судебной ветви власти.

Относительно установления уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации, то КСУ решил, что это является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366 1 УК Украины, непропорциональные вреде, наступившей или могла наступить в случае совершения соответствующих действий", - говорится в решении.

Здесь нужно уточнить, что КСУ не отменил декларирование как таковое. Чиновники обязаны будут продолжать подавать декларации о своем имуществе и доходах в дальнейшем, однако теперь никто не сможет проверять, правдивую информацию они там указали. И даже если каким-то образом выяснится, что чиновник солгал в декларации, привлечь его к уголовной ответственности не будет оснований, ведь решение Конституционного Суда обжалованию не подлежат.

Признавая отдельные пункты Закона "О предотвращении коррупции" неконституционными, КСУ отменил их не только для судей, но и для всех чиновников. Несмотря на то, что практически весь текст решения КСУ касается именно необходимости обеспечения независимости судей, отныне привлечь к ответственности за недостоверное декларирование невозможно будет ни министров, ни главу "Укравтодора" или Фонда госимущества, ни народных депутатов Украины. То есть Конституционный Суд сознательно пошел на поводу у нардепов, которые давно хотели уничтожить чрезмерное внимание общества к средствам, или просто попал в их ловушку.

Кроме того, теперь НАПК не может осуществить специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти, без которой ни один из этих кандидатов не может быть назначен на должность. Это означает, что назначение председателей областных и районных советов, которых украинцы выбирали на местных выборах 25 октября, заблокировано.

По словам председателя комитета Рады по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, решение КС европейскими партнерами воспринялось как сигнал к запуску механизма приостановления безвизового режима для Украины.

"Это не только ставит под угрозу безвиз, это включит красный свет на макрофинансовую помощь от Европейского Союза, поставит красный свет на безвозвратную помощь от ЕС и в поддержку нашей дальнейшей евроинтеграции", – отметила Климпуш-Цинцадзе в комментарии OBOZREVATEL.

Кстати, в конце каждого года Европейский Союз осуществляет мониторинг исполнения и соблюдения Украиной требований безвиза. Очевидно, что решение КСУ в дополнение к решению Окружного административного суда Киева об исключении фамилии директора НАБУ Артема Сытника из реестра руководителей антикоррупционных органов, станет частью мониторингового отчета, на основе которого уже могут дальше действовать европейские институты. Сможет ли Украина в условиях войны с РФ, мировой пандемии и экономического кризиса обойтись без европейской поддержки – вопрос риторический. Именно поэтому можно утверждать, что решение КСУ несет угрозу национальной безопасности Украины. И, как полагает Климпуш-Цинцадзе, времени на исправление ошибок у нашего государства не так много.

Поскольку основная причина отмены ответственности за недостоверное декларирование заключалась в том, что НАПК имело право проверять именно судей, то Рада может принять изменения в Закон "О предотвращении коррупции". В этих изменениях можно оставить абсолютно идентичный текст тому, какой КСУ признал неконституционным, но ограничить распространение этих норм на судей.

Но тогда могут возникнуть вопросы у общества. Уровень доверия к судам среди украинцев и без того очень низкий. Если дать судьям возможность самим решать, кто из них указывает в декларации правду о своих доходах, а кто нет – это может еще больше убедить граждан в коррумпированности судебной ветви власти

Кроме того, по словам председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, решение КСУ является политическим.

"Можно исправить это законодательством, но поскольку в решении Конституционного Суда прямо отсутствует качественная юридическая мотивация, то КС фактически оставил себе возможность на любую попытку восстановить ответственность снова сказать, что это не соответствует Конституции. Я расцениваю решение КС как политическое", – заявила она OBOZREVATEL.

Глава антикоррупционного комитета не смогла объяснить, каким другим способом, кроме законодательного, можно еще исправить ситуацию, отметив, что "сама сейчас ищет ответ на этот вопрос".

В то же время, на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассматривали ситуацию, сложившуюся в результате решения КСУ.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Кстати, даже судьи КС не были единодушны в своем решении. Несмотря на то, что оно принималось в закрытой части заседания, то есть официальной информации о том, сколько именно судей проголосовали за, нет, уже известно, что как минимум заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый был против.

Он четко отметил, что считает вывод КСУ о неконституционности уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений юридически необоснованным. Головатый объяснил это тем, что лицо, подавшее заведомо ложную информацию, могут привлечь не обязательно к уголовной, но и к административной ответственности все зависит от разницы суммы, имеющейся в декларации, и реальных доходов чиновника (если разница более чем 250 прожиточных минимумов для работающих лиц, наступает уголовная ответственность, меньше – административная).

В статье 7 Закона "Об основах национальной безопасности Украины" в перечне основных реальных и потенциальных угроз нацбезопасности и стабильности в обществе одно из первых мест занимает коррупция. Решение КСУ уже привело к закрытию доступа к электронному реестру деклараций чиновников – они снова засекречены и туда можно вносить все, что угодно, потому что проверять никто не будет. Но это только начало, потому что если немедленно не исправить ситуацию, то процесс европейской интеграции Украины может превратиться в процесс европейской деинтеграции.