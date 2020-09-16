КСУ признал некоторые нормы закона о НАБУ неконституционными

Конституционный суд вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ. Положения, признанные неконституционными, утратят свою силу через три месяца с дня принятия решения, т.е. 16 декабря.

Конституционный суд в частности признал, что не отвечают требованиям Основного закона следующие нормы:

президент имеет право создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро;

президент имеет право определять трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ;

президент имеет право определять одного члена комиссии внутреннего контроля для проведения аудита эффективности работы бюро, его операционной и институционной независимости;

президент имеет право утверждать положение о Совете общественного контроля и порядке его создания.

Кроме того, Конституционный Суд закрыл производство по делу о проверке на соответствие Конституции положения о том НАБУ является "государственным правоохранительным органом".

Также КСУ указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести нормы законодательства Украины в соответствие с его решением.

В конце июля 50 нардепов, в основном от фракции ОПЗЖ, обжаловали в Конституционном суде закон о НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным. Соответствующее решение было принято 28 августа.