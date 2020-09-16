КСУ признал некоторые нормы закона о НАБУ неконституционными

Борис Бондарь Политика 19:44, 16.09.2020 Обновлено: 19:44, 16.09.2020

Конституционный суд вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ. Положения, признанные неконституционными, утратят свою силу через три месяца с дня принятия решения, т.е. 16 декабря.

Конституционный суд в частности признал, что не отвечают требованиям Основного закона следующие нормы:

  • президент имеет право создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро;

  • президент имеет право определять трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ;

  • президент имеет право определять одного члена комиссии внутреннего контроля для проведения аудита эффективности работы бюро, его операционной и институционной независимости;

  • президент имеет право утверждать положение о Совете общественного контроля и порядке его создания.

Кроме того, Конституционный Суд закрыл производство по делу о проверке на соответствие Конституции положения о том НАБУ является "государственным правоохранительным органом".

Также КСУ указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести нормы законодательства Украины в соответствие с его решением.

В конце июля 50 нардепов, в основном от фракции ОПЗЖ, обжаловали в Конституционном суде закон о НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным. Соответствующее решение было принято 28 августа.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Лукашенко поручил договориться с Украиной о пропуске хасидов, а Израиль обратился к Зеленскому

У Зеленского показали видео "многолюдной" встречи президента в Австрии

На Донбассе погиб воин ВСУ: стала известна причина

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Больные COVID-19 дерутся за кислород, мест в больницах уже нет: что происходит в Одессе