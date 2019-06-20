Выборы будут: КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник агентства.

Победа Зеленского в КСУ

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем подтвердил данное решение. По его словам, "за" такое решение проголосовало 11 судей КС, "против" - 5.

Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Спикер Зеленского Юлия Мендель тут же поздравила президента с победой.

В чем заключалась проблема

Указ Зеленского обжаловали в КСУ 62 народных депутата из фракций "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ). По их мнению, коалиция в Раде прекратила существовать 17 мая 2019 года. Именно с 17 мая, по версии авторов, начался 30-дневной срок формирования новой коалиции и поэтому Зеленский якобы не имел права распускать парламент.

Сомнительное решение?

Ранее многие эксперты ставили решение о роспуске под сомнение. Член Конституционной комиссии Игорь Когут заявил, что все конституционно-правовые основания для роспуска Верховной Рады являются довольно сомнительными и зыбкими.

"Коалиция создается с единственной целью: запустить правительство. Конечно, если с момента начала работы Верховной Рады на протяжении 30 дней не создана коалиция, а на протяжении еще 30 дней не сформировано правительство, тогда появляются основания для роспуска парламента. Но это касается начала работы парламента", – подчеркнул он в комментарии OBOZREVATEL.

О возможной правовой коллизии в этом вопросе говорил и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, народный депутат первого созыва Владимир Крыжанивский. Он пояснил, что факт отсутствия коалиции в Раде на протяжении длительного времени никак не был зафиксирован официально.

"Должно было быть сделано какое-то объявление – либо президента, либо Верховной Рады – о том, что коалиция прекратила существование, и что начался отсчет 30 дней для создания новой коалиции. Такого заявления не было", – пояснил он OBOZREVATEL.

Председатель Конституционного Суда Украины в 1996-1999 годах Иван Тимченко считает, что у президента не было достаточных оснований для роспуска.

"В Конституции предусмотрено наличия коалиции, но я думаю, что это не причина. Это недостаточная причина, чтобы распускать Верховную Раду", — сказал он.

В то же время он прогнозировал, что решение КСУ может быть политически заангажированным. "Все дело в нынешнем составе КСУ", — отмечал в комментарии OBOZREVATEL Тимченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считали, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

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