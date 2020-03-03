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3 марта • обновлено в 16:59
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КСУ провалил рассмотрение закона о люстрации

4.3т
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Конституционный суд Украины не принял решение о соответствии закона "Об очистке власти" (люстрации) Конституции.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник в КСУ. "Заседание состоялось, но решение принято не было", – сказал он, добавив, что пока неизвестно, когда суд продолжит слушание дела.

Напомним, заседание по закону о люстрации начали рассматривать в 10:00 3 марта в закрытом режиме пленарного заседания. В частности, судьи должны были изучить:

  • конституционное представление Верховного Суда Украины по поводу соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очистке власти".

  • 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности ) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

  • Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

  • Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 настоящего закона.

КСУ

КСУ

Напомним, предыдущее рассмотрение закона о люстрации состоялось 4 июля. Однако тогда решение так и не было принято: под стенами КСУ протестовали активисты и представители различных политических сил против возвращения к власти одиозных чиновников.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Люстрация в Украине
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
как это может соответствовать Конституции,а майдан ,так наз,тоесть си.ло.во.е св.ер.ж.н.ние законной власти,в какой статье оговорено?
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