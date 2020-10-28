КСУ отменил уголовную ответственность ради личных интересов – НАПК

Судьи Конституционного Суда Украины отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование, действуя в собственных интересах.

Как сообщает пресс-служба НАПК, в декларации двух судей КСУ – Ирины Завгородней и Сергея Головатого обнаружены признаки представления недостоверной информации.

"Это свидетельствует о наличии у Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в декларации Головатого за 2019 год обнаружили 3,6 млн грн недостоверных сведений, в декларации Завгородней за 2018 год – недостоверных сведений на 615 тысяч грн, в декларации за 2019 – 754 тысяч грн.

Глава НАПК Александр Новиков добавил, что рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения КСУ.

Также в ведомстве напомнили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи КС Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УКУ – использование заведомо поддельного документа.

Ранее НАПК составило административные протоколы относительно непредставления информации о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

Напомним, что ранее сообщалось, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

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