КСУ открыл производство из-за визита Зеленского в кафе во время локдауна

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по запросу об официальном толковании положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности. В частности, речь идет об инциденте в кафе Хмельницкого, где Владимир Зеленский нарушил карантин.

Об этом КСУ сообщил "Радио Свобода", отметив, что постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3 (І)/2020 открыто конституционное производство по указанному делу.

Напомним, что 22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").

Тогда Хмельницкий горрайонный суд поинтересовался, возможно ли привлечь Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий. 18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.

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