КСУ открыл производство из-за визита Зеленского в кафе во время локдауна
Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по запросу об официальном толковании положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности. В частности, речь идет об инциденте в кафе Хмельницкого, где Владимир Зеленский нарушил карантин.
Об этом КСУ сообщил "Радио Свобода", отметив, что постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3 (І)/2020 открыто конституционное производство по указанному делу.
Напомним, что 22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").
Тогда Хмельницкий горрайонный суд поинтересовался, возможно ли привлечь Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий. 18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Это случилось после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантин.
На фотографии также присутствовал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В социальных сетях его обвинили в двойных стандартах и заявили, что теперь в стране "не будет никаких карантинов".
Однако Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.
Президент, по словам Ляшко, проверял готовность заведений общественного питания к открытию внутри помещений.
Однако Зеленский согласился оплатить штраф, заявив, что готов нести ответственность, если что-то нарушил.