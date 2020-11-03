КСУ не принял решение по закону о языке

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября не приняла решение о конституционности закона о государственном языке.

Как сообщается на официальном сайте КСУ, заседание по представлению о языке состоялось, но решение не вынесено.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 3 ноября сторонники языкового закона окружили здание КСУ, его взяли под охрану силовики.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.