КСУ не принял решение по закону о языке

Мирослав Семенюк Политика 16:15, 3.11.2020 Обновлено: 17:40, 3.11.2020

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября не приняла решение о конституционности закона о государственном языке.

Как сообщается на официальном сайте КСУ, заседание по представлению о языке состоялось, но решение не вынесено.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 3 ноября сторонники языкового закона окружили здание КСУ, его взяли под охрану силовики.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.

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