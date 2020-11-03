КСУ не принял решение по закону о языке – СМИ

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября не приняла решение о конституционности закона о государственном языке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", – говорится в сообщении.

В КСУ добавили, что дата следующего слушания пока не известна.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 3 ноября сторонники языкового закона окружили здание КСУ, его взяли под охрану силовики.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что языковой закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.