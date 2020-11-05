КСУ не дал времени Раде исправить ошибки, – Разумков
Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить ошибки, которые якобы были допущены в электронном декларировании.
Об этом в эфире программы "Право на владу" 5 ноября заявил глава парламента Дмитрий Разумков. По его словам, КСУ нарушил регламент работы.
"Информация появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо", – пояснил Разумков.
Он добавил, что сейчас главное не разрушить антикоррупционную систему, чтобы это не нанесло удар по национальной безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
НАПК после этого закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению СНБО, доступ был восстановлен.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного Суда.
Народные депутаты 4 ноября передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.