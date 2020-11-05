КСУ не дал времени Раде исправить ошибки, – Разумков

Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить ошибки, которые якобы были допущены в электронном декларировании.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 5 ноября заявил глава парламента Дмитрий Разумков. По его словам, КСУ нарушил регламент работы.

"Информация появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо", – пояснил Разумков.

Он добавил, что сейчас главное не разрушить антикоррупционную систему, чтобы это не нанесло удар по национальной безопасности.

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