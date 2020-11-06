КСУ не дал времени Раде исправить ошибки, – Разумков

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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  • Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что КСУ нарушил регламент, когда выносил скандальное решение об электронном декларировании

  • Информация появилась не за трое суток, а всего за 12 часов

  • Поэтому, пояснил он, у парламента не было времени, чтобы исправить ошибки

Разумков назвал главную проблему с решением КСУ

Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить ошибки, которые якобы были допущены в электронном декларировании.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 5 ноября заявил глава парламента Дмитрий Разумков. По его словам, КСУ нарушил регламент работы.

"Информация появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо", – пояснил Разумков.

Он добавил, что сейчас главное не разрушить антикоррупционную систему, чтобы это не нанесло удар по национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВерховная Рада УкраиныКонституционный суд УкраиныДмитрий Разумков