КСУ начал дело о законности карантина выходного дня

Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению о конституционности карантина выходного дня.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

Политик напомнила, что ранее в КСУ было направлено представление нардепов, в котором обжаловались отдельные положения постановления Кабинета Министров Украины о вводе карантина выходного дня.

Было обжаловано постановление КМ, которым предусматривался запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим документом.

Авторы представление в КСУ отмечали, что карантин выходного дня привел к существенным (более 50%) потерь дохода у предпринимателей.

Кроме этого, обжалованные ограничения были введены без объявления на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы пожаловались в КСУ на карантин выходного дня.