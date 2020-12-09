КСУ начал дело о законности 'карантина выходного дня'

Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению о конституционности "карантина выходного дня".

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

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