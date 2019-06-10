Роспуск Рады могут отменить: юрист сделал громкое заявление

Конституционный Суд Украины может признать Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным.

"Есть такие предпосылки", - сказал OBOZREVATEL профессор права Виктор Мусияка.

Верховная Рада Украины, иллюстрация Politeka

Отвечая на вопрос, каким может быть решение Суда, он заметил: "Сложно давать прогноз по данному Указу, тем более что Конституционный Суд неоднократно выносил неоднозначные решения. Бывало, что решение абсолютно нормальное, не вызывает никаких отрицательных эмоций, а бывало, что решение очевидно заангажированное. Тут есть нюансы".

В то же время Мусияка привел примеры того, когда Конституционный Суд принимал решения в строгом соответствии с Основным Законом – даже тогда, когда они были непопулярными. "Есть интересный момент. Когда заканчивалась каденция Порошенко, КСУ выносил свое решение по незаконному обогащению – это решение я воспринимал как положительное. Абсолютно четко по Конституции, в четком соответствии с принципом презумпции невиновности. Для КСУ было непросто принять такое решение, потому что они понимали, как общество воспринимает такие вещи, как у нас все накручено", - заметил он.

В контексте обращения в КСУ группы народных депутатов по поводу решения президента о досрочном роспуске Рады, Мусияка подчеркнул: "Они имели основания вообще не принимать заявление группы депутатов к рассмотрению. Но они же приняли к рассмотрению. Более того, они приняли в ускоренном режиме – за месяц. Более того, они приняли решение рассматривать в устном варианте и публично. Они ведь могли рассматривать в письменном варианте".

Таким образом, "есть основания полагать, что КСУ, возможно, настроен на выход на решение о неконституционности Указа президента. Есть такие предпосылки. А чем это закончится – посмотрим", - резюмировал юрист.

Как писал OBOZREVATEL:

1 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня 2019 года.

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