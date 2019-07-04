КСУ может отменить люстрацию: в Киеве собирается митинг

Конституционный суд Украины в четверг, 4 июля, продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона "Об очищении власти", более известный как "закон о люстрации".

Как сообщает пресс-служба КСУ, новое заседание должно начаться в 10:00 на закрытой части пленарного заседания. "Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений второго предложения части четвертой статьи 54, части девятой статьи 56 Закона Украины "о судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII", – сказано в сообщении. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Митинг под КСУ

В чем собственно проблема

На сайте КСУ указано, что оспариваемыми положениями Закона предусмотрено, что судья, который занимает должность, не может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также участвовать в предвыборной агитации (второе предложение части четвертой статьи 54). Кроме того, судья до своего освобождения от должности или прекращение полномочий не может быть награжден государственными наградами, кроме наград за проявленные им личное мужество и героизм в условиях,связанных с риском для жизни.

Нардепы считают, что такие нормы "представляют собой произвольное и расширительное толкование требований части второй статьи 127 Конституции Украины, которыми судей фактически лишили пассивного избирательного права". Также они жалуются на то, что в указанных положениях якобы закреплена дискриминации судей относительно остальных представителей власти в Украине на предмет празднования их государственными наградами.

"По мнению авторов ходатайства, положения второго предложения части четвертой статьи 54 Закона не соответствуют статьям 8, 22, 24, 38, 64, 127 Конституции Украины, а положения части девятой статьи 56 Закона противоречат статьям 1, 8, 9, 21, 22 , 23, 24, 92 Основного Закона Украины", – поясняется в заявлении.

Что думают остальные

Общественность и правозащитники забили тревогу. Под зданием КСУ собрались люди для проведения митинга в защиту "закона о люстрации".

В частности, организаторы на официальной странице мероприятия в Facebook призывали: "В четверг 4 июля 2019 Конституционный суд Украины уже может отменить закон "О очистки власти", более известный как закон о люстрации. Это означает окончательное возвращение к власти одиозных деятелей диктатуры Януковича, против которой мы восстали в 2013 году! Приходите отстоять закон о люстрации в Конституционный суд!".

Кроме того, такое мнение разделяют и некоторые политические силы.

Свои акции проводят активисты партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность", националисты от ВО "Свобода" и команда партии "Голос".

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия сняла с выборов в Верховную Раду бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария после протестов на Майдане Независимости.

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