Европарламент поддержал реакцию Зеленского на скандальное решение КСУ
Европейский парламент поддержал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Конституционного суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Речь идет о законопроекте главы государства, в частности, о прекращении полномочий всех судей КСУ. Заявление Европарламента было опубликовано на портале EU Political Report 30 октября.
В ЕП подчеркнули, что "с большой озабоченностью" узнали о решении КСУ. Отмечается, что признанный неконституционным закон № 1700 является "одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики".
В Европарламенте заявили, что крайне обеспокоены "юридической пустотой", которая образовалась. Украинскую власть призвали как можно быстрее устранить этот пробел.
ЕП напомнил, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, так как страна обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.
"Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свою волю оставаться твердыми в выполнении повестки дня относительно антикоррупционной реформы", – отметили в Европейском парламенте.
Как писал OBOZREVATEL :
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ.
Президент Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.