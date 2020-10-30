КСУ дал официальное объяснение скандальному решению о декларациях

Конституционный суд Украины дал официальное объяснение своему решению об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Как передает пресс-служба, антикоррупционная реформа осуществлялась с нарушенем. При этом КСУ отметил, что декларирование доходов лиц является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране, однако для этого необходимы эффективные законы.

"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов", – говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что из-за правовой коллизии к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а поэтому сознательно не выполнили такой обязанности.

"Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона", – сказано в информации.

В КСУ подытожили, что законодатель должен внедрить такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическое определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

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