КС рассмотрит законы об украинском языке и системе вкладов физлиц: названа дата

Конституционный суд Украины 3 ноября рассмотрит ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц.

Судебные заседания начнутся в 10:00 и будут проходить в закрытом режиме, сообщается в повестке дня на сайте КС.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", – сказано в сообщении.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (закрытая часть пленарного заседания)", – указано также в повестке дня.

Повестка дня Конституционного суда на 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный суд готовится отменить законы об украинском языке, земельной реформе и Высшем антикоррупционном суде.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что судьи КС планируют также рассмотреть закон о банковской системе.