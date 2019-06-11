КСУ рассматривает скандальный указ Зеленского: все подробности онлайн

Конституционный суд Украины 11 июня рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Производство этого дела признали неотложным. Большая палата проводит заседание в форме устного производства. Свои позиции представят как авторы иска (народные депутаты), так и представители президента.

Если до 21 июля указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет, и они состоятся в конце октября 2019 года, как и было запланировано ранее.

Владимир Зеленский

OBOZREVATEL следит за заседанием онлайн (чтобы посмотреть трансляцию, проскролльте страницу до конца):

10:30 Выступает судья-докладчик Виктор Кривенко. Он сообщил, что в КСУ обратились 62 народных депутата, которые считают, что указ о роспуске парламента неконституционный. В их ходатайстве говорится, что аргумент для роспуска Рады - отсутствие коалиции - не мог быть использован.

10:20 Зеленскому дали слово. Он отметил, что рейтинг доверия к Раде упал до 4% и народ приветствует решение распустить парламент. "Надеюсь вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно", - сказал он.

После выступления президент заявил, что покидает зал, чтобы его не обвинили в давлении на суд. На заседании его будет представлять Федор Вениславский - представитель президента в КСУ.

10:08 Судья-докладчик по делу - Виктор Кривенко. В зале уже присутствует президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

10:06 Заседание объявлено открытым.

10:00 Заседание Конституционного суда еще не началось. Ложи заполняются слушателями в том числе и сотрудниками суда.

9:50 Под КСУ в Киеве устроили митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске Верховной Рады.

В акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.

Президент накануне записал видеообращение, в котором пообещал явиться на заседание суда. "Знаете, меня пригласили на это заседание, это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание КС, именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг к себе в кабинет. Обязательно буду!" - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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